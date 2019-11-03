В Саранске 4 ноября будет ограничено движение транспортных средств

СЕГОДНЯ 08:49 2019-11-03T08:55:27+03:00

В целях обеспечения безопасности и организации дорожного движения в период проведения публичных мероприятий

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С 20:00 3 ноября до 14:00 4 ноября будет временно ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств:

на территории, прилегающей к зданиям ГАУ РМ «Ледовый дворец» (ул. Красная, д. 40) и ГАУ РМ «РСТЦ «Старт» (ул. Московская, 12) со стороны улиц Красной, Московской.

Исключение составят транспортные средства, задействованные в проведении мероприятия, а также коммунальных и аварийных служб.

Для безопасного прохода участников публичных мероприятий к музейно-историческому комплексу «Навеки с Россией» (ул. Красная).

С 10:00 до 11:30 4 ноября будет временно ограничено движение и запрещена стоянка всех видов транспортных средств:

по ул. Московской от ул. Республиканской до ул. Рабочей,

по ул. Рабочей от ул. Коммунистической до ул. Московской.

С 7:00 до 10:00 4 ноября будет временно запрещена стоянка транспортных средств:

по ул. Московской, в районе центрального входа в парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина.

Исключение составят общественный транспорт, транспортные средства коммунальных и аварийных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU