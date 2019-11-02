Лобовое столкновении автомобилей на трассе В Мордовии

СЕГОДНЯ 16:41 2019-11-02T16:41:35+03:00

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31 октября на 27 километре автодороги п. Комсомольский - п. Атяшево - г. Ардатов - п. Тургенево, на границе с Чувашской Республикой, 26-летний мужчина на автомобиле «Шевроле Лачетти», не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Mазда 3» под управлением 57-летнего водителя, сообщает пресс-служба ГИБДД МВД Республики Мордовия.

В результате ДТП пассажир «Шевроле Лачетти» скончался на месте аварии до приезда скорой медицинской помощи. Водители, а также 57-летняя пассажирка «Mазда 3» с различными травмами были госпитализированы в ГБУЗ РМ «Атяшевская РБ».

По данным инспекторов ГИБДД, на месте ДТП выявлен недостаток транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети - проезжая часть не обработана песко-соляной смесью.

ИСТОЧНИК KP.RU