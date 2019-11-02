В Сурское водохранилище запустили рыбу
Работы по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов проводятся в Пензенской области, чтобы компенсировать ущерб, причиненный человеком.
Так, в ходе мероприятий по зарыблению в Пензенское водохранилище на реке Сура было выпущено более 1600 килограммов молоди толстолобика и 221 килограмм молоди сазана.
Как сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области, мероприятия прошли в рамках национального проекта «Экология» федеральной программы «Сохранение уникальных водных объектов».
Кроме того, проведена расчистка русла реки Маис в городе Никольске и русла реки Колышлей.
Работы выполнены по договору между Министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области и Средневолжским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству.
ИСТОЧНИК KP.RU