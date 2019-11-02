2019-11-02T12:26:48+03:00
Общество

В Сурское водохранилище запустили рыбу

Более 1800 килограммов толстолобика и сазана
Алла СИТНИКОВА
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Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области.Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области.
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Работы по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов проводятся в Пензенской области, чтобы компенсировать ущерб, причиненный человеком.

Так, в ходе мероприятий по зарыблению в Пензенское водохранилище на реке Сура было выпущено более 1600 килограммов молоди толстолобика и 221 килограмм молоди сазана.

Как сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области, мероприятия прошли в рамках национального проекта «Экология» федеральной программы «Сохранение уникальных водных объектов».

Кроме того, проведена расчистка русла реки Маис в городе Никольске и русла реки Колышлей.

Работы выполнены по договору между Министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области и Средневолжским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству.

ИСТОЧНИК KP.RU

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