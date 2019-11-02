Лучший инженер Пензенской области получит 50 тысяч

СЕГОДНЯ 09:18 2019-11-02T09:18:23+03:00

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 18 ноября

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Начался прием заявок на участие в региональном конкурсе «Инженер года». В 2019-м ежегодный областной конкурс будет проходить в трех номинациях: «инженер-механик», «инженер-программист», «инженер-электроник».

Как уточнили в пресс-службе пензенского регионального правительства, кандидатуры на участие в Конкурсе выдвигаются руководством предприятий, организаций и учреждений по месту работы соискателя.

Участвовать в Конкурсе могут граждане РФ с высшим образованием, которые занимаются инженерной деятельностью в хозяйствующих субъектах области. Возраст, должность, наличие ученого звания и степени значения не имеют.

Оценка соискателей будет проводиться по следующим критериям: достижения в профессиональной деятельности, наличие научных публикаций, наличие и использование объектов интеллектуальной собственности, автором которых является кандидат, научно-технический уровень работ соискателя и их экономический эффект.

Победителям Конкурса в каждой номинации будет выплачена денежная премия. За первое место - 50 тысяч рублей, за второе - 30 тысяч, за третье место - 20 тысяч рублей.

Заявку на участие в конкурсе можно подать до 18 ноября 2019 года. Документы принимаются в будние дни с 9:00 до 18:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) по адресу: г. Пенза, ул. Московская, 75 (здание Правительства Пензенской области), кабинет 255.

По всем вопросам можно обращаться по телефону 8(8412)59-51-25.

ИСТОЧНИК KP.RU