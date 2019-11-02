«ТНС энерго Пенза» проводит акцию «В Новый год - без долгов и хлопот!

СЕГОДНЯ 09:08 2019-11-02T09:08:22+03:00

Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области ООО «ТНС энерго Пенза» объявляет о старте традиционной предновогодней акции

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Акция будет проводиться в период с 1 ноября по 31 декабря 2019 года, и для участия в ней клиентам компании необходимо:

• погасить основной долг за электроэнергию, сложившийся на 1 декабря 2019 г.;

• оплатить текущее потребление декабря по показаниям индивидуального прибора учета электроэнергии, снятым до 25 декабря 2019 г.

В результате задолженность, сложившаяся на 1 января 2020 года, должна равняться нулю или быть кредиторской.

По итогам акции из числа участников будут определены 2 категории победителей. 50 потребителям, использовавшим для оплаты дистанционные способы (официальный сайт ООО «ТНС энерго Пенза», Личный кабинет, либо мобильное приложение «ТНС энерго») на лицевые счета будет зачислено по 1 000 рублей; 100 победителям, оплатившим электроэнергию любыми иными способами, будет зачислено по 500 рублей.

Всем участникам, не вошедшим в состав победителей, пени будут аннулированы в размере 100 %.

Обращаем внимание, что участниками мероприятия не смогут стать владельцы лицевых счетов, в отношении которых проводится процедура взыскания пени за просроченные платежи в судебном порядке, либо в отношении которых решение суда о взыскании задолженности уже вступило в законную силу.

Подробно с положением об акции можно ознакомиться на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза».

ИСТОЧНИК KP.RU