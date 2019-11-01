Регионы поучаствовали в заседании коллегии МВД России

СЕГОДНЯ 17:54 2019-11-01T17:56:28+03:00

По видеоконференцсвязи 1 ноября 2019 года его провел Министр внутренних дел генерал полиции РФ Владимир Колокольцев

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Открывая заседание, Министр отметил, что среди новых угроз - мошенничество с использованием сотовой связи, а также средств IP-телефонии. Преступники научились подменять подлинные телефонные номера кредитных организаций, госслужб, выдавая себя за их работников. В прошлом году число подобных противоправных деяний увеличилось в два раза, отмечает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Многое сделано для повышения результативности предупреждения и пресечения таких преступлений, Осуществляется взаимодействие в электронном виде между МВД России и госорганами, а также рядом финансово-кредитных организаций.

Для качественного расследования уголовных дел этой категории создаются следственно-оперативные группы из числа наиболее подготовленных сотрудников.

«В прошлом и с начала текущего года в полтора-два раза выросло число раскрытых IT-преступлений и направленных в суд уголовных дел», - подчеркнул Владимир Колокольцев.

В московском регионе задержаны организованные группы, общей численностью почти 30 человек, которые представлялись сотрудниками банков, социальных служб и под видом получения компенсации за покупку ранее приобретенных товаров или лекарств похищали сбережения пенсионеров. Доказана причастность фигурантов к 87 эпизодам.

В мае текущего года пресечена деятельность группы, управлявшей сетью медицинских клиник в ряде регионов. Через кол-центры они приглашали пациентов, вводили их в заблуждение о наличии заболеваний, требующих дорогостоящего лечения. Для оплаты фиктивных медицинских услуг склоняли к оформлению кредитов на суммы до полумиллиона рублей. В настоящий момент установлено более 11 тысяч потерпевших. По предварительным данным, общая сумма ущерба превышает миллиард рублей.

Важной задачей Владимир Колокольцев назвал мониторинг, блокировку и удаление противоправного контента: ограничение доступа к материалам экстремистского содержания, а также сайтам и страницам, через которые распространяются наркотики, детская порнография.

Кроме того, было обращено внимание на важность разъяснительной работы среди населения, повышения уровня финансовой грамотности граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU