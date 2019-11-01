В Пензенской области женщина обвиняется в ложном доносе

СЕГОДНЯ 16:47 2019-11-01T16:50:09+03:00

Свой поступок она объяснила тем, что обиделась на сожителя, приревновав его к другой женщине

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Кузнецким межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Пензенской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 53-летней женщины в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления), , сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области.

По данным следствия, днем 7 октября 2019 года жительница Неверкинского района обратилась по телефону в районное отделение полиции и сообщила, что сожитель ее изнасиловал.

В этот же день она, будучи предупрежденной об уголовной ответственности за заведомо ложный донос о совершении преступления по ст. 306 УК РФ, написала прибывшему по данному сообщению участковому уполномоченному полиции заявление о привлечении сожителя к уголовной ответственности за изнасилование, совершенное с угрозой применения насилия (ч. 1 ст. 131 УК РФ).

В рамках доследственной проверки женщина призналась следователю Кузнецкого межрайонного следственного отдела регионального Следственного комитета, что оговорила мужчину. Свой поступок она объяснила тем, что обиделась на сожителя, приревновав его к другой женщине.

Уголовное дело, с утвержденным обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU