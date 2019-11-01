В храмах Мордовии будет отслужен торжественный молебен

СЕГОДНЯ 11:54 2019-11-01T11:54:55+03:00

Изменить размер текста: A A

4 ноября жители Республики вместе с другими соотечественниками отметят День народного единства. Он празднуется в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение, в чьих рядах под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского участвовали представители всех сословий и всех российских народов, освободило Москву от польских интервентов.

В Мордовии по случаю праздничной даты во всех храмах будет отслужен торжественный молебен. В Кафедральном соборе святого праведного воина Феодора Ушакова с 7.45 прихожане соберутся на Божественную литургию, отмечает пресс-служба Правительства Республики.

В 11.00 состоится торжественное шествие на Площади Дружбы народов и возложение цветов к монументу «Навеки с Россией». В 11.15 на открытой эстраде у Центрального входа в Парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина с большой праздничной концертной программой «Мы едины!» выступят лучшие творческие силы Мордовии.

ИСТОЧНИК KP.RU