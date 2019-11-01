Пензенцы щедро одаривают мошенников

СЕГОДНЯ 11:27 2019-11-01T11:35:05+03:00

Только за два дня в регионе зарегистрировано 43 факта мошенничества и краж с банковских карт граждан от 3 тысяч до 200 тысяч рублей

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Полиция Пензенской области предупреждает о новых способах кражи денег мошенниками с банковских счетов и напоминает о недопустимости передачи паролей и кодов банковских карт посторонним лицам.

Только за два дня в регионе зарегистрировано 43 факта мошенничества и краж денежных средств с банковских карт граждан. Причём во всех случаях граждане сами сообщали пароли и коды мошенникам, отмечает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Наряду с обычной схемой, когда злоумышленники представляются сотрудниками банка и сообщают о несанкционированных операциях с банковским счетом, мошенники начинают активно использовать новые предлоги, под которыми пытаются узнать у граждан секретные данные их банковских карт.

Так, на телефон жителя Нижнего Ломова позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка – специалистом по реализации бонусной программы. Он предложил перевести накопившиеся на счете бонусы в денежные средства. Для выполнения данной операции гражданину предложили установить на компьютер специальную программу. После ее установки заявитель по указанию звонивших ввел пароли, поступавшие в смс-сообщениях, после чего с его счета были списаны 35 тысяч рублей.

В другом случае жительница Пензы разместила в интернете объявление о продаже мебели. Ей позвонил незнакомец, сказал, что желает приобрести товар и под предлогом внесения задатка на счет банковской карты попросил продиктовать реквизиты карты и коды, которые поступят в смс-сообщениях. После того, как гражданка передала запрашиваемые сведения, с ее счета похитили 40 тысяч рублей.

По всем фактам краж проводятся проверки. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступлений.

Полиция напоминает: никому не сообщайте пароли и коды ваших банковских карт!

ИСТОЧНИК KP.RU