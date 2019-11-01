2019-11-01T10:46:20+03:00
Общество

В центре Пензы ограничат движение на время празднования Дня народного единства

Ограничения коснутся улиц в районе Юбилейной площади, где 4 ноября 2019 года пройдет торжественное мероприятие
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Фото: Пресс-служба Администрации Пензы.Фото: Пресс-служба Администрации Пензы.
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В целях обеспечения безопасности жителей города на время празднования Дня народного единства в центре города ограничат движение, информирует пресс-служба Администрации города.

В частности, будет прекращено движение транспорта на участках автомобильных дорог: по ул. Бакунина - на участке от ул. Толстого до ул. Суворова; по ул. Пугачева - на участке от ул. Новый Кавказ до ул. Бакунина; по ул. Бакунина - на участке от ул. Некрасова до ул. Пугачева; по ул. Новый Кавказ - на участке от ул. Толстого до ул. Пугачева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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