В Мордовии преподаватель вуза осужден за драку

СЕГОДНЯ 09:49 2019-11-01T09:49:54+03:00

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Заместитель директора историко-социологического института одного из вузов Мордовии осужден за драку. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Республике Мордовия, следствием и судом установлено, что ночью 21 марта текущего года замдиректора вуза вместо со своим братом отдыхали в одном из кафе Саранска. Братья вели себя агрессивно: нецензурно выражались в адрес посетителей и устроили драку. Сотрудники кафе вызвали полицию. На улице возле питейного заведения осужденный ударил кулаком по лицу одного из сотрудников правоохранительных органов.

Несмотря на то, что обвиняемый вину не признал, собранные следственными органами доказательства легли в основу обвинительного приговора суда. Подсудимый признан виновным в указанном преступлении и осужден на 2 года лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU