2019-10-31T17:11:07+03:00
Общество

С улиц Пензы исчезнет реклама?

Город избавляют от незаконных вывесок и баннеров
Алла СИТНИКОВА
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Фото: Пресс-служба Пензенской городской администрации.Фото: Пресс-служба Пензенской городской администрации.
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Самовольно установленные рекламные конструкции, ухудшающие внешний облик Пензы, убирают с улиц города.

Как сообщили в пресс-службе пензенской городской администрации, демонтируют только те рекламные и информационные конструкции, которые были размещены с нарушением «Правил благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в городе Пензе».

В частности, 30 октября были демонтированы панно на фасадах зданий по улицам Московской, Суворова, Беляева, Бакунина, Окружной, Циолковского. При этом часть конструкций нарушители устранили самостоятельно.

В администрации обещают продолжить контроль размещения рекламных и информационных конструкций на территории города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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