С улиц Пензы исчезнет реклама?
Самовольно установленные рекламные конструкции, ухудшающие внешний облик Пензы, убирают с улиц города.
Как сообщили в пресс-службе пензенской городской администрации, демонтируют только те рекламные и информационные конструкции, которые были размещены с нарушением «Правил благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в городе Пензе».
В частности, 30 октября были демонтированы панно на фасадах зданий по улицам Московской, Суворова, Беляева, Бакунина, Окружной, Циолковского. При этом часть конструкций нарушители устранили самостоятельно.
В администрации обещают продолжить контроль размещения рекламных и информационных конструкций на территории города.
ИСТОЧНИК KP.RU