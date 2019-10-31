С улиц Пензы исчезнет реклама?

СЕГОДНЯ 17:11 2019-10-31T17:11:07+03:00

Город избавляют от незаконных вывесок и баннеров

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Самовольно установленные рекламные конструкции, ухудшающие внешний облик Пензы, убирают с улиц города.

Как сообщили в пресс-службе пензенской городской администрации, демонтируют только те рекламные и информационные конструкции, которые были размещены с нарушением «Правил благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в городе Пензе».

В частности, 30 октября были демонтированы панно на фасадах зданий по улицам Московской, Суворова, Беляева, Бакунина, Окружной, Циолковского. При этом часть конструкций нарушители устранили самостоятельно.

В администрации обещают продолжить контроль размещения рекламных и информационных конструкций на территории города.

ИСТОЧНИК KP.RU