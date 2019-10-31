Остановку на улице Белинского в Пензе скоро запретят

СЕГОДНЯ 16:59 2019-10-31T16:59:33+03:00

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Алла СИТНИКОВА

Автомобили, оставленные на полосе движения по улице Белинского, мешают проезду другого транспорта и таким уменьшают пропускную способность улиц. Как сообщили в пресс-службе пензенской городской администрации, в зимний период из-за хаотичной стоянки и остановки транспортных средств возникают проблемы с уборкой снега. В результате чего происходит сужение существующей ширины проезжей части.

Администрация не раз обращалась к автовладельцам с просьбой убрать с улиц свои транспортные средства, однако призывы эти остались неуслышанными.

В связи с чем, в ноябре текущего года на улице Белинского (напротив дома №2а по улице Кирова), установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена», 8.2.2 «Зона действия и 8.24 «Работает эвакуатор».

ИСТОЧНИК KP.RU