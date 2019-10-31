В Саранске обвиняется гражданин иностранного государства

СЕГОДНЯ 11:49 2019-10-31T11:49:27+03:00

Перед судом предстанет 34-летний мужчина по обвинению в покушении на изнасилование

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Следственным отделом по Ленинскому району города Саранска СУ СК России по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего гражданина Республики Узбекистан, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст.131 УК РФ (покушение на изнасилование), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия.

17 августа 2019 года в одном из развлекательных заведений обвиняемый познакомился с местной жительницей и пошел проводить ее до дома. В пути следования, с целью изнасилования, мужчина затащил девушку в кусты. Потерпевшая стала звать на помощь, ее крики услышали двое мужчин, проходивших мимо. Обвиняемый, опасаясь быть задержанным, с места преступления скрылся. В эту же ночь мужчина был задержан и в дальнейшем по решению суда заключен под стражу.

В ходе следствия вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемый признал полностью и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в отношении него в особом порядке.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU