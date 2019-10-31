«ТНС энерго Пенза» напоминает

СЕГОДНЯ 09:49 2019-10-31T11:12:02+03:00

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При регистрации права собственности при приватизации либо смене собственника жилого помещения клиентам ООО «ТНС энерго Пенза» необходимо сообщить о произошедших изменениях в энергосбытовую компанию.

Сделать это можно без посещения офисов компании, направив обращение с приложением необходимых документов при помощи специальной формы на официальном сайте, в «Личном кабинете» либо мобильном приложении.

Для переоформления лицевого счета достаточно предоставить:

- документ о праве собственности на жилое помещение (договор социального найма, выписка из ЕГРН);

- заявление с указанием Ф.И.О., а также даты рождения лиц, проживающих по данному адресу;

- паспорт гражданина РФ.

В случае открытия лицевого счета для частного дома следует дополнительно приложить акт технологического присоединения и технический паспорт, а также акт обследования прибора учета, составленный сетевой организацией.

Проинформировать ООО «ТНС энерго Пенза» о произошедших изменениях можно и путем посещения одного из Центров обслуживания клиентов или районной службы сбыта с предоставлением перечисленных выше документов.

Своевременное оповещение и предоставление актуальной информации обеспечит потребителям корректное ведение лицевого счета и правильность начислений платы за электроэнергию.

ИСТОЧНИК KP.RU