«ТНС энерго Пенза» напоминает
При регистрации права собственности при приватизации либо смене собственника жилого помещения клиентам ООО «ТНС энерго Пенза» необходимо сообщить о произошедших изменениях в энергосбытовую компанию.
Сделать это можно без посещения офисов компании, направив обращение с приложением необходимых документов при помощи специальной формы на официальном сайте, в «Личном кабинете» либо мобильном приложении.
Для переоформления лицевого счета достаточно предоставить:
- документ о праве собственности на жилое помещение (договор социального найма, выписка из ЕГРН);
- заявление с указанием Ф.И.О., а также даты рождения лиц, проживающих по данному адресу;
- паспорт гражданина РФ.
В случае открытия лицевого счета для частного дома следует дополнительно приложить акт технологического присоединения и технический паспорт, а также акт обследования прибора учета, составленный сетевой организацией.
Проинформировать ООО «ТНС энерго Пенза» о произошедших изменениях можно и путем посещения одного из Центров обслуживания клиентов или районной службы сбыта с предоставлением перечисленных выше документов.
Своевременное оповещение и предоставление актуальной информации обеспечит потребителям корректное ведение лицевого счета и правильность начислений платы за электроэнергию.
ИСТОЧНИК KP.RU