День памяти жертв политических репрессий прошел в Пензенской области
Кроме того, прошла панихида, посвященная жертвам политических репрессий.
В памятных мероприятиях приняли участие пензенцы, пострадавшие от политических репрессий, члены их семей, представители органов власти, аппарата Уполномоченного по правам человека в Пензенской области, духовенства, казачества, ветеранских и молодежных общественных организаций, студенты и школьники, отмечает пресс-служба Правительства области.
В этот день в образовательных организациях региона прошли детские и молодежные тематические мероприятия, в учреждениях культуры (библиотеках и краеведческих музеях) – тематические культурные программы (выставки и экскурсии).
Справочно: В России 30 октября – День памяти жертв политических репрессий. Дата была установлена Постановлением Верховного Совета РСФСР от 18 октября 1991 года №1763/1-1, в связи с принятием Закона Российской Федерации 18 октября 1991 года №1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий».
ИСТОЧНИК KP.RU