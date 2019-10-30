День памяти жертв политических репрессий прошел в Пензенской области

СЕГОДНЯ 15:40 2019-10-30T15:42:08+03:00

В среду, 30 октября, у памятника «Покаяние» в Пензе на ул. Московская, 86, состоялся митинг памяти пензенцев, репрессированных в 1920-50-х годах

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Кроме того, прошла панихида, посвященная жертвам политических репрессий.

В памятных мероприятиях приняли участие пензенцы, пострадавшие от политических репрессий, члены их семей, представители органов власти, аппарата Уполномоченного по правам человека в Пензенской области, духовенства, казачества, ветеранских и молодежных общественных организаций, студенты и школьники, отмечает пресс-служба Правительства области.

В этот день в образовательных организациях региона прошли детские и молодежные тематические мероприятия, в учреждениях культуры (библиотеках и краеведческих музеях) – тематические культурные программы (выставки и экскурсии).

Справочно: В России 30 октября – День памяти жертв политических репрессий. Дата была установлена Постановлением Верховного Совета РСФСР от 18 октября 1991 года №1763/1-1, в связи с принятием Закона Российской Федерации 18 октября 1991 года №1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий».

ИСТОЧНИК KP.RU