2019-10-30T11:41:48+03:00
Происшествия

Присяжные в Пензе вынесли обвинительный вердикт

Судом признаны достаточными доказательства, собранные следственным отделом Первомайского района СУ СК РФ по Пензенской области, для вынесения приговора жительнице Пензы 1971 года рождения по ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство)
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Вечером 9 февраля 2019 года женщина, ее сожитель и приехавший к ним в гости племянник распивали спиртное в квартире по улице Краснова в Пензе. Через некоторое время между сожителями возник конфликт, в ходе которого женщина схватила нож и нанесла им не менее четырех ударов в область груди потерпевшего, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области.

Судебно-медицинской экспертизой установлено, что смерть мужчины 1974 года рождения наступила от проникающего колото-резаного ранения груди, повлекшего развитие острой кровопотери.

В день совершения убийства злоумышленница написала явку с повинной, однако впоследствии заявила, что изложенные в ней сведения не соответствуют действительности. А сожитель совершил самоубийство. Это же подтвердил племянник.

Следователи, проверяя различные версии обстоятельств смерти потерпевшего, назначили судебную медико-криминалистическую экспертизу, которой установлено, что на халате злоумышленницы обнаружены следы крови в виде брызг, которые могли образоваться в результате ударных воздействий. Еще одной экспертизой исключено самопричинение мужчиной колото-резаных ранений.

После предъявления обвинения злоумышленница по решению суда заключена под стражу. Вину в совершении убийства она не признала.

На завершающей стадии следствия женщиной было заявлено ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом присяжных заседателей. По результатам судебного разбирательства присяжными вынесен обвинительный вердикт.

Приговором суда жительнице Пензы назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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