Пенза готовится к празднованию Дня народного единства

СЕГОДНЯ 10:22 2019-10-30T10:25:27+03:00

Организацию мероприятия во вторник, 29 октября 2019 года, обсудили на планерке, которую провел глава администрации города Андрей Лузгин

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Заместитель главы администрации Владимир Попков доложил, что торжественное мероприятие будет проходить на Юбилейной площади с 10:00 до 12:00. Ожидается, что в нем примут участие около шести тысяч человек. Продолжительность концертной программы составит 40 минут, сначала для зрителей пройдет театрализованное представление про историю праздника, Минина и Пожарского, затем состоится официальная часть. Завершится мероприятие выступлением творческих коллективов, отмечает пресс-служба администрации.

В день праздника на площади будет работать полевая кухня, где горожане смогут угоститься кашей и чаем.

- В Пензе достаточно мобильных кофеен, имеет смысл пригласить их на данное мероприятие и разместить на разных частях площади, чтобы пензенцы не стояли в очереди у одной точки, - распорядился Андрей Лузгин.

Отдельно мэр дал ряд поручений по обеспечению безопасности граждан на празднике, что является первоочередной задачей.

ИСТОЧНИК KP.RU