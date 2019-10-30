2019-10-30T10:25:27+03:00
Общество

Пенза готовится к празднованию Дня народного единства

Организацию мероприятия во вторник, 29 октября 2019 года, обсудили на планерке, которую провел глава администрации города Андрей Лузгин
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Администрации города Пенза.Фото: Пресс-служба Администрации города Пенза.
Изменить размер текста:

Заместитель главы администрации Владимир Попков доложил, что торжественное мероприятие будет проходить на Юбилейной площади с 10:00 до 12:00. Ожидается, что в нем примут участие около шести тысяч человек. Продолжительность концертной программы составит 40 минут, сначала для зрителей пройдет театрализованное представление про историю праздника, Минина и Пожарского, затем состоится официальная часть. Завершится мероприятие выступлением творческих коллективов, отмечает пресс-служба администрации.

В день праздника на площади будет работать полевая кухня, где горожане смогут угоститься кашей и чаем.

- В Пензе достаточно мобильных кофеен, имеет смысл пригласить их на данное мероприятие и разместить на разных частях площади, чтобы пензенцы не стояли в очереди у одной точки, - распорядился Андрей Лузгин.

Отдельно мэр дал ряд поручений по обеспечению безопасности граждан на празднике, что является первоочередной задачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Присяжные в Пензе вынесли обвинительный вердикт
В Пензенской области к сдаче готовится первый модульный ФАП
И схватилась сноха за нож
В Пензе сотрудники вневедомственной охраны отметили профессиональный праздник
В Пензенской области вырастет зарплата бюджетников
Предприятия Пензы развивают связи с Республикой Азербайджан
157 дорожных камер будет в Пензенской области к 2020 году
Пензенским автолюбителям напоминают о грядущих заморозках
Завод «СтанкоМашСтрой» в Пензе развивается
Задержан заместитель начальника колонии в Мордовии
Контртеррористическая операция в Мордовии
Задержаны пьяные водители на территории Пензенской области
Фальсификатор из Мордовии осужден
Дебют нового мэра Пензы
Пензенская область - лидер ПФО в сельском хозяйстве
Пензенская епархия отпраздновала свой 220-летний юбилей
ДТП с жертвами в Пензенской области
Назван новый вице-губернатор Пензенской области
Дуэт гитаристов из Франции выступил в Органном зале филармонии в Пензе
В Пензенской области задержаны браконьеры
В Пензенской области росгвардейцы задержали пьяного водителя
Кадеты Следственного комитета РФ в Пензенской области
Пенза и Заречный станут ближе
Владимир Волков передал в краеведческий музей мяч с автографом Криштиану Роналду