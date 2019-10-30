Пенза готовится к празднованию Дня народного единства
Заместитель главы администрации Владимир Попков доложил, что торжественное мероприятие будет проходить на Юбилейной площади с 10:00 до 12:00. Ожидается, что в нем примут участие около шести тысяч человек. Продолжительность концертной программы составит 40 минут, сначала для зрителей пройдет театрализованное представление про историю праздника, Минина и Пожарского, затем состоится официальная часть. Завершится мероприятие выступлением творческих коллективов, отмечает пресс-служба администрации.
В день праздника на площади будет работать полевая кухня, где горожане смогут угоститься кашей и чаем.
- В Пензе достаточно мобильных кофеен, имеет смысл пригласить их на данное мероприятие и разместить на разных частях площади, чтобы пензенцы не стояли в очереди у одной точки, - распорядился Андрей Лузгин.
Отдельно мэр дал ряд поручений по обеспечению безопасности граждан на празднике, что является первоочередной задачей.
ИСТОЧНИК KP.RU