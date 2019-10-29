И схватилась сноха за нож

СЕГОДНЯ 17:04 2019-10-29T17:04:06+03:00

В состоянии алкогольного опьянения 35-летняя жительница Сердобска нанесла удар потерпевшей в область бедра

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14 октября 2019 года 35-летняя жительница Сердобска Пензенской области пришла домой. Со свекровью у нее произошел бытовой конфликт, в ходе которого злоумышленница схватила кухонный нож, отмечает Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области.

После причинения ранения обвиняемая попросила соседей вызвать скорую, а сама пыталась оказать помощь свекрови, перевязывала ей рану. Прибывшие медицинские работники уже не смогли помочь пострадавшей, 61-летняя женщина скончалась на месте происшествия от колото-резаной раны левого бедра, сопровождавшейся массивным кровотечением.

Сердобским межрайонным следственным отделом регионального Следственного комитета по факту насильственной смерти женщины 1958 года рождения возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст. 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей).

Жительница Сердобска задержана, ей предъявлено обвинение в совершении преступления. По решению суда она помещена под домашний арест.

ИСТОЧНИК KP.RU