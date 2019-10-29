В Пензе сотрудники вневедомственной охраны отметили профессиональный праздник
С поздравлениями к собравшимся обратился начальник управления Росгвардии по Пензенской области полковник полиции Игорь Белов: «Ежегодно группы задержания выявляют и предотвращают сотни тысяч правонарушений, пресекают и раскрывают преступления по горячим следам. Желаю всему личному составу вневедомственной охраны Пензенской области, а также нашим уважаемым ветеранам крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия, успехов во всех начинаниях», отмечает Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области.
Также собравшихся поздравил глава Пензы Владимир Мутовкин: «Вы первые приходите на помощь людям, благодаря вашей службе в городе минимальная криминальная обстановка».
Начальник ФГКУ «УВО ВНГ России по Пензенской области» полковник полиции Вадим Конкин отметил: «Только за 9 месяцев 2019 года по результатам задержаний подразделениями вневедомственной охраны было возбуждено 222 уголовных дела».
С поздравлениями обратилась к присутствующим заместитель Председателя комитета Законодательного собрания области по социальной политике Яна Куприна.
Минутой молчания присутствующие почтили память ушедших из жизни, пожертвовавших собой, защищая жизнь и покой мирных граждан.
116 лучших сотрудников были награждены почетными грамотами, благодарностями, нагрудными знаками отличия и ценными подарками.
Торжественное мероприятие завершилось концертной программой.
ИСТОЧНИК KP.RU