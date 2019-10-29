В Пензе сотрудники вневедомственной охраны отметили профессиональный праздник

СЕГОДНЯ 15:36 2019-10-29T15:43:43+03:00

29 октября в Пензе состоялось торжественное мероприятие, посвященное 67-ой годовщине со дня образования службы

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С поздравлениями к собравшимся обратился начальник управления Росгвардии по Пензенской области полковник полиции Игорь Белов: «Ежегодно группы задержания выявляют и предотвращают сотни тысяч правонарушений, пресекают и раскрывают преступления по горячим следам. Желаю всему личному составу вневедомственной охраны Пензенской области, а также нашим уважаемым ветеранам крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия, успехов во всех начинаниях», отмечает Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области.

Также собравшихся поздравил глава Пензы Владимир Мутовкин: «Вы первые приходите на помощь людям, благодаря вашей службе в городе минимальная криминальная обстановка».

Начальник ФГКУ «УВО ВНГ России по Пензенской области» полковник полиции Вадим Конкин отметил: «Только за 9 месяцев 2019 года по результатам задержаний подразделениями вневедомственной охраны было возбуждено 222 уголовных дела».

С поздравлениями обратилась к присутствующим заместитель Председателя комитета Законодательного собрания области по социальной политике Яна Куприна.

Минутой молчания присутствующие почтили память ушедших из жизни, пожертвовавших собой, защищая жизнь и покой мирных граждан.

116 лучших сотрудников были награждены почетными грамотами, благодарностями, нагрудными знаками отличия и ценными подарками.

Торжественное мероприятие завершилось концертной программой.

ИСТОЧНИК KP.RU