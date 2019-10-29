2019-10-29T14:12:45+03:00
Общество

Предприятия Пензы развивают связи с Республикой Азербайджан

Представители компании «СтанкоМашСтрой» побывали с бизнес-миссией в Баку
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Фото: Пресс-служба завода «СтанкоМашСтрой».Фото: Пресс-служба завода «СтанкоМашСтрой».
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Деловая поездка была организована при содействии Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области. Сопровождал делегацию представитель РФ в Азербайджанской Республике Николай Бондов.

Опыт сотрудничества с предприятиями этой страны у «СтанкоМашСтрой» уже имеется. В августе этого года впервые был заключен контракт на поставку универсального токарно-винторезного станка СТ 16к20/750 c одним из промышленных предприятий Азербайджана.

В рамках деловой поездки представители «СтанкоМашСтрой» посетили новый и один из крупнейших производственных центров Республики. В нем сосредоточены 12 крупных заводов-изготовителей. Помимо этого, оборудование компании было представлено и в ходе посещения одного из старейших промышленных предприятий Азербайджана.

Представители пензенских промышленных предприятий провели официальные переговоры с Азербайджано-Российским деловым советом, Фондом поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджан, а также представителями Министерства промышленности страны. Такие встречи являются ярким примером расширения торгово-экономических отношений двух стран в последние годы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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