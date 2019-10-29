2019-10-29T13:57:55+03:00
Общество

157 дорожных камер будет в Пензенской области к 2020 году

30 из них способны фиксировать сразу несколько видов нарушений ПДД
Алла СИТНИКОВА
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Ремонт дороги на трассе М-5Ремонт дороги на трассе М-5Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На данный момент на дорогах Пензенской области работают 79 стационарных камер и 32 передвижных комплекса. Места их размещения согласованы с ГИБДД и выбираются с учетом мест, где чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия.

Как сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области, на установку систем фото- и видеофиксации на оживленных перекрестках и автодорогах из регионального бюджета направлено более 190 миллионов рублей.

В 2020 году количество систем контроля будет постепенно увеличиваться и составит 157 комплектов. Из них 30 комплексов будет настроено сразу на несколько видов нарушений правил дорожного движения. Камеры будут фиксировать превышение скоростного режима, выезд на полосу встречного движения, непредоставление преимущества пешеходам, движение по обочине и на запрещающий сигнал светофора, пересечение стоп–линии.

По словам губернатора Ивана Белозерцева, чтобы дисциплинировать водителей и снизить количество ДТП, комплексы фиксации должны вводиться в эксплуатацию как можно быстрее, сразу при их поступлении и оформлении необходимой документации.

«Снижение смертности на автодорогах - один из ключевых показателей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», и мы должны его добиться, речь идет о жизни и здоровье людей», - сказал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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