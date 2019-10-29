2019-10-29T12:23:27+03:00
Общество

Пензенским автолюбителям напоминают о грядущих заморозках

И призывают сменить резину и быть бдительными
Алла СИТНИКОВА
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В Пензе ожидается резкое похолодание. По данным Пензенского гидрометцентра, с 30 октября прогнозируется усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы будет от 0 до -6 градусов, днем - от 0 до +2. Ожидается дождь, переходящий в мокрый снег.

В связи с этим Центр организации дорожного движения города Пензы обращается к автовладельцам с просьбой заменить летнюю резину на зимнюю и быть предельно внимательными на дорогах.

В период первых заморозков на машинах следует двигаться с максимально пониженной скоростью даже тем, кто уже «переобулся». Необходимо соблюдать дистанцию, следить за встречным транспортом и возможными непредвиденными маневрами, а также проявлять особую бдительность при проезде мостов, путепроводов, пешеходных переходов, особенно нерегулируемых.

«Администрация города Пензы просит не оставлять транспорт на обочинах магистралей, на тротуарах, чтобы не создавать помехи спецтехнике, занимающейся содержанием дорог» - сообщили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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