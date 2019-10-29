2019-10-29T11:38:58+03:00
Дом. Семья

Завод «СтанкоМашСтрой» в Пензе развивается

Третий цех предприятия обретает очертания современного производственного здания
Поделиться:
Фото: Пресс-служба завода «СтанкоМашСтрой».Фото: Пресс-служба завода «СтанкоМашСтрой».
Изменить размер текста:

Его строительство ведется с соблюдением всех норм и требований, предъявляемые к промышленным сооружениям.

Уже завершены работы по возведению металлического каркаса, установлены подкрановые пути и мостовой кран. Также рабочие перекрыли крышу профнастилом по всей площади, и в настоящее время приступили к следующему этапу строительства - креплению сэндвич-панелей на металлический каркас.

Работы ведутся согласно графику и уже в следующем году новый производственный корпус площадью 854 квадратных метра будет введен в эксплуатацию. Он позволит компании «СтанкоМашСтрой» существенно нарастить объемы выпускаемого металлообрабатывающего оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пензенской области вырастет зарплата бюджетников
Предприятия Пензы развивают связи с Республикой Азербайджан
157 дорожных камер будет в Пензенской области к 2020 году
Пензенским автолюбителям напоминают о грядущих заморозках
Задержан заместитель начальника колонии в Мордовии
Контртеррористическая операция в Мордовии
Задержаны пьяные водители на территории Пензенской области
Фальсификатор из Мордовии осужден
Дебют нового мэра Пензы
Пензенская область - лидер ПФО в сельском хозяйстве
Пензенская епархия отпраздновала свой 220-летний юбилей
ДТП с жертвами в Пензенской области
Назван новый вице-губернатор Пензенской области
Дуэт гитаристов из Франции выступил в Органном зале филармонии в Пензе
В Пензенской области задержаны браконьеры
В Пензенской области росгвардейцы задержали пьяного водителя
Кадеты Следственного комитета РФ в Пензенской области
Пенза и Заречный станут ближе
Владимир Волков передал в краеведческий музей мяч с автографом Криштиану Роналду