Завод «СтанкоМашСтрой» в Пензе развивается

СЕГОДНЯ 11:38 2019-10-29T11:38:58+03:00

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Его строительство ведется с соблюдением всех норм и требований, предъявляемые к промышленным сооружениям.

Уже завершены работы по возведению металлического каркаса, установлены подкрановые пути и мостовой кран. Также рабочие перекрыли крышу профнастилом по всей площади, и в настоящее время приступили к следующему этапу строительства - креплению сэндвич-панелей на металлический каркас.

Работы ведутся согласно графику и уже в следующем году новый производственный корпус площадью 854 квадратных метра будет введен в эксплуатацию. Он позволит компании «СтанкоМашСтрой» существенно нарастить объемы выпускаемого металлообрабатывающего оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU