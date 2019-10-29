2019-10-29T10:46:49+03:00
Происшествия

Задержан заместитель начальника колонии в Мордовии

При получении взятки в 150 тысяч рублей
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В октябре 2019 года на автодороге в Зубово-Полянском районе оперативными сотрудниками УФСБ по Республике Мордовия, при содействии собственной безопасности регионального УФСИН, был задержан заместитель начальника исправительной колонии после получения взятки в размере 150 тысяч рублей.

По данным следствия, денежные средства передавались в интересах одного из осужденных - за общее покровительство и доставку на территорию исправительного учреждения запрещенных предметов. После задержания денежные средства у сотрудника исправительной колонии были изъяты, информирует Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия.

Зубово-Полянским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника ФКУ ИК-1 УФСИН России по Республике Мордовия, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.290 УК РФ (получение взятки).

В настоящее время судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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