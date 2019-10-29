2019-10-29T09:59:22+03:00
Общество

Контртеррористическая операция в Мордовии

Проводится сегодня , 29 октября 2019 года, в лесном массиве Большеигнатовского района
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Фото:Пресс-служба УФСБ России по Республике Мордовия.Фото:Пресс-служба УФСБ России по Республике Мордовия.
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По сообщению Пресс-службы УФСБ России по Республике Мордовия, в рамках проходящих на территории региона антитеррористических учений, руководителем Оперативного штаба в Республике Мордовия принято решение о проведении 29 октября 2019 года в лесном массиве «Урочище кордон «Игнатовский» (Большеигнатовский район) учебной контртеррористической операции по пресечению террористического акта и минимизации его последствий.

В настоящее время на месте проведения учений отрабатывается взаимодействие компетентных служб.

Оперативный штаб благодарит жителей и гостей Большеигнатовского района Республики Мордовия за проявленное понимание при осуществлении временных ограничений, введенных в ходе учений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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