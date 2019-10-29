2019-10-29T09:39:41+03:00
Общество

Задержаны пьяные водители на территории Пензенской области

С 25 по 27 октября 2019 года сотрудниками Госавтоинспекции задержано 60 водителей, находящихся в состоянии опьянения
Поделиться:
Фото: Пресс-служба УГИБДД МВД РФ по Пензенской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД МВД РФ по Пензенской области.
Изменить размер текста:

Основной задачей проводимых мероприятий является обеспечение безопасности дорожного движения, предупреждение дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, находящихся в состоянии опьянения, сообщает Пресс-служба УГИБДД МВД РФ по Пензенской области.

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Если вы видите, что транспортным средством управляет нетрезвый водитель, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 8(8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-05 или по телефону 02. Позвонив в дежурную часть, необходимо сообщить марку, цвет, регистрационный знак (по возможности) транспортного средства и направление движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пензенской области вырастет зарплата бюджетников
Предприятия Пензы развивают связи с Республикой Азербайджан
157 дорожных камер будет в Пензенской области к 2020 году
Пензенским автолюбителям напоминают о грядущих заморозках
Завод «СтанкоМашСтрой» в Пензе развивается
Задержан заместитель начальника колонии в Мордовии
Контртеррористическая операция в Мордовии
Фальсификатор из Мордовии осужден
Дебют нового мэра Пензы
Пензенская область - лидер ПФО в сельском хозяйстве
Пензенская епархия отпраздновала свой 220-летний юбилей
ДТП с жертвами в Пензенской области
Назван новый вице-губернатор Пензенской области
Дуэт гитаристов из Франции выступил в Органном зале филармонии в Пензе
В Пензенской области задержаны браконьеры
В Пензенской области росгвардейцы задержали пьяного водителя
Кадеты Следственного комитета РФ в Пензенской области
Пенза и Заречный станут ближе
Владимир Волков передал в краеведческий музей мяч с автографом Криштиану Роналду