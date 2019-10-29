Задержаны пьяные водители на территории Пензенской области

СЕГОДНЯ 09:39 2019-10-29T09:39:41+03:00

С 25 по 27 октября 2019 года сотрудниками Госавтоинспекции задержано 60 водителей, находящихся в состоянии опьянения

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Основной задачей проводимых мероприятий является обеспечение безопасности дорожного движения, предупреждение дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, находящихся в состоянии опьянения, сообщает Пресс-служба УГИБДД МВД РФ по Пензенской области.

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Если вы видите, что транспортным средством управляет нетрезвый водитель, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 8(8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-05 или по телефону 02. Позвонив в дежурную часть, необходимо сообщить марку, цвет, регистрационный знак (по возможности) транспортного средства и направление движения.

ИСТОЧНИК KP.RU