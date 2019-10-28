Пензенская область - лидер ПФО в сельском хозяйстве

СЕГОДНЯ 19:41 2019-10-28T19:45:55+03:00

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За 9 месяцев сельхозпредприятиями произведено продукции на сумму 83,8 млрд. рублей, что выше аналогичного периода прошлого года на 17,9 %, сообщает пресс-служба Правительства области.

С начала года произведено 276, 8 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе, это на 22,3 % больше прошлогоднего результата за 9 месяцев. Больше собрано подсолнечника и сахарной свеклы, что позволило Пензенской области занять 1 место в ПФО.

«В области есть результат, мы имеем все основания рассчитывать на дополнительную поддержку со стороны федерального центра», - призвал губернатор активизировать взаимодействие по программе «Устойчивое развитие сельских территорий».

Лидирующую позицию занимает регион и по вводу жилья. С начала года индивидуальными застройщиками было сдано 556 тыс. кв. м жилого фонда, что на 156,8 % выше прошлогоднего уровня.

ИСТОЧНИК KP.RU