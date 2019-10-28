Пензенская епархия отпраздновала свой 220-летний юбилей

СЕГОДНЯ 18:03 2019-10-28T18:03:56+03:00

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Открывая мероприятие, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим подчеркнул, что к юбилейной дате издан двухтомник Евгения Белохвостикова «Тебе Единому жить. Святитель Иннокентий Пензенский и его эпоха».

Собравшимся был представлен фильм «Реки и времена Иннокентия Пензенского», посвященный жизненному пути и трудам святого. С концертной программой выступил Детско-юношеский хор «Преображение» под управлением Марины Никитиной.

В фойе духовно-просветительского центра состоялось открытие выставки Государственного архива Пензенской области (ГАПО), посвященной истории епархии. Сотрудница архива Светлана Петрина представила редкие документы из фондов архива. Среди них указ Святейшего Синода от 16.10.1799 года об образовании Саратовской и Пензенской епархии.

Выставка будет работать ежедневно с 8:00 до 20:00 до 11 ноября включительно, вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU