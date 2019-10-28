2019-10-28T17:08:43+03:00
Происшествия

ДТП с жертвами в Пензенской области

По сообщению пресс-службы Госавтоинспекции, трагедия произошла в р/п Земетчино
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Фото: Пресс-служба УГИБДД МВД РФ по Пензенской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД МВД РФ по Пензенской области.
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По предварительным данным, 28 октября 2019 года в 10 часов 40 минут, на ул. Лермонтова, водитель автомобиля «ВАЗ-21074» женщина, 1958 года рождения, допустила опрокидывание транспортного средства. В результате происшествия водитель и пассажир мужчина, 1955 года рождения, скончались на месте. По данному факту проводится проверка. По информации пользователей Сети, автомобиль слетел с моста. Погибшие были мужем и женой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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