Назван новый вице-губернатор Пензенской области

СЕГОДНЯ 15:08 2019-10-28T15:13:50+03:00

Им стал Виктор Кувайцев после того, как его предшественник был назначен на пост мэра города

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Экс-мэр города Пензы Виктор Кувайцев назначен первым заместителем председателя правительства Пензенской области. Как сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области, о соответствующем распоряжении главы региона стало известно 28 октября на оперативном совещании.

Иван Белозерцев подчеркнул, что на новом посту Виктору Кувайцеву предстоит курировать несколько направлений, главное из которых – реализация национальных проектов в Пензенской области.

В ходе оперативного совещания губернатор также представил в новой должности Андрея Лузгина. Напомним, несколькими днями ранее Андрей Вячеславович был назначен мэром города Пензы https://www.penza.kp.ru/online/news/3651804/

Губернатор порекомендовал новому мэру активно работать с населением, проводить еженедельные объезды территории Пензы и рабочие выезды на объекты, а также обратить внимание на решение вопросов водоснабжения, освещения и других проблем города.

ИСТОЧНИК KP.RU