Назван новый вице-губернатор Пензенской области
Экс-мэр города Пензы Виктор Кувайцев назначен первым заместителем председателя правительства Пензенской области. Как сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области, о соответствующем распоряжении главы региона стало известно 28 октября на оперативном совещании.
Иван Белозерцев подчеркнул, что на новом посту Виктору Кувайцеву предстоит курировать несколько направлений, главное из которых – реализация национальных проектов в Пензенской области.
В ходе оперативного совещания губернатор также представил в новой должности Андрея Лузгина. Напомним, несколькими днями ранее Андрей Вячеславович был назначен мэром города Пензы https://www.penza.kp.ru/online/news/3651804/
Губернатор порекомендовал новому мэру активно работать с населением, проводить еженедельные объезды территории Пензы и рабочие выезды на объекты, а также обратить внимание на решение вопросов водоснабжения, освещения и других проблем города.
ИСТОЧНИК KP.RU