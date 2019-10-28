Дуэт гитаристов из Франции выступил в Органном зале филармонии в Пензе

СЕГОДНЯ 13:27 2019-10-28T13:30:43+03:00

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Пензенцы смогли насладиться необычным созвучием гитары и органа. Услышали сольное исполнение известного гитариста Филиппа Вилла, лауреата международных премий «Паганини», «Менухин», «Пухоль» и «Фестиваля молодых солистов в Бордо».

Специалист репертуара эпохи романтизма, Филипп Вилла - первый гитарист, записавший диск с исполнением сочинений композиторов-романтиков на гитаре «Grobert», принадлежавшей Берлиозу и Паганини, и Наполеона Коста в музее Ла-Виллет (la Villette) в Париже, отмечает пресс-служба Правительства области.

В дуэте с французским гитаристом выступила Анастасия Максимкина (гитара, Россия-Франция). Анастасия является победительницей 17-го международного гитарного конкурса «Иль де Ре», награждена почётным дипломом фестиваля «Gitarrentage» в г. Кемниц (Германия).

Завершилась программа совместным выступлением гитаристов и солистки «Пензаконцерта» Софьи Семьяновой (орган). Софья - лауреат всероссийских и международных конкурсов.

ИСТОЧНИК KP.RU