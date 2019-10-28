2019-10-28T13:30:43+03:00
Звезды

Дуэт гитаристов из Франции выступил в Органном зале филармонии в Пензе

Концертная программа под названием «Барокко – испанский романтизм» состоялась 27 октября
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.
Изменить размер текста:

Пензенцы смогли насладиться необычным созвучием гитары и органа. Услышали сольное исполнение известного гитариста Филиппа Вилла, лауреата международных премий «Паганини», «Менухин», «Пухоль» и «Фестиваля молодых солистов в Бордо».

Специалист репертуара эпохи романтизма, Филипп Вилла - первый гитарист, записавший диск с исполнением сочинений композиторов-романтиков на гитаре «Grobert», принадлежавшей Берлиозу и Паганини, и Наполеона Коста в музее Ла-Виллет (la Villette) в Париже, отмечает пресс-служба Правительства области.

В дуэте с французским гитаристом выступила Анастасия Максимкина (гитара, Россия-Франция). Анастасия является победительницей 17-го международного гитарного конкурса «Иль де Ре», награждена почётным дипломом фестиваля «Gitarrentage» в г. Кемниц (Германия).

Завершилась программа совместным выступлением гитаристов и солистки «Пензаконцерта» Софьи Семьяновой (орган). Софья - лауреат всероссийских и международных конкурсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Назван новый вице-губернатор Пензенской области
В Пензенской области задержаны браконьеры
В Пензенской области росгвардейцы задержали пьяного водителя
Кадеты Следственного комитета РФ в Пензенской области
Пенза и Заречный станут ближе
Владимир Волков передал в краеведческий музей мяч с автографом Криштиану Роналду
50-летняя жительница Пензы лишилась 90 тысяч рублей, доверившись мошеннице
В Саранске снова ищут перевозчика на автобусный маршрут через Юго-Западное шоссе
Новую дорогу в дальнем Арбеково сдадут 15 ноября
С начала года 120 жителей Пензенской области умерли от ВИЧ-инфекции
Пензенцев ждут резкое похолодание, ветер и мокрый снег
Время и место встречи в Саранске известны
В следующем году в Пензе отремонтируют улицу Пилотную
Пензенский минобр продолжает выявлять нарушения в работе школьных столовых
Прокурор Пензенской области Наталья Канцерова провела прием граждан
Дороги вблизи Ахунского переезда в Пензе расширят
«СтанкоМашСтрой» получил награду «За самый большой рост объемов экспортных поставок продукции»
Пензенское предприятие посетил представитель Японского центра по развитию торгово-экономических связей в Нижнем Новгороде
В День народного единства в Пензе перекроют часть улиц
Пензенская область - на втором месте в ПФО по сбору сахарной свеклы и подсолнечника
Заключенный, отбывающий наказание в Мордовии, осужден за финансирование террористов
Главный эндокринолог Пензенской области Екатерина Князькина рассказала об опасностях диабета
В Мордовии 29-летний мужчина и 16-летний подросток осуждены за угон автомобиля
В Саранске открылся VII съезд Межрегиональной общественной организации мордовского народа
В Пензе первоклассников посвятили в пешеходы
Житель Сердобска убил старшего брата из-за замечания