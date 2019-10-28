В Пензенской области задержаны браконьеры

СЕГОДНЯ 12:20 2019-10-28T12:20:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники охотнадзора Минлесхоза, Росгвардии и Центра особо охраняемых природных территорий Пензенской области провели рейд. В субботу, 26 октября 2019 года, на территории охотничьего угодья «Земетчинское» Земетчинского района Пензенской области был выявлен факт незаконной добычи двух лосей (самец и самка). По данному факту органами полиции проводится проверка на предмет возбуждения уголовного дела. Предполагаемые участники незаконной охоты установлены, отмечает пресс-служба Минлесхоза области.

В соответствии со статьей 258 УК РФ за данное преступление гражданам грозит штраф от пятисот тысяч до одного миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет. В результате незаконных действий браконьеров охотничьему фонду области был причинен особо крупный ущерб, виновным лицам будет предъявлен иск в размере 640 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU