В Пензенской области росгвардейцы задержали пьяного водителя

СЕГОДНЯ 11:12 2019-10-28T11:25:32+03:00

Сотрудники Росгвардии по Нижнеломовскому району передали инспекторам ГИБДД водителя, управлявшего транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения

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В правоохранительные органы поступила информация о том, что автомобиль марки «Калина» хаотично передвигается по улице, создавая аварийную ситуацию. Проверяя полученную информацию, сотрудники Росгвардии обнаружили, что автомашина заехала в канализационный люк.

Водителем оказалась 34-летняя женщина. У автолюбительницы присутствовали характерные признаки алкогольного опьянения: от нее разило спиртным, а на вопросы стража порядка отвечала невнятно.

К счастью, в ходе происшествия никто не пострадал, медицинская помощь гражданке не потребовалась. Для дальнейшего разбирательства сотрудники Росгвардии вызвали экипаж ДПС.

ИСТОЧНИК KP.RU