В Пензенской области росгвардейцы задержали пьяного водителя
В правоохранительные органы поступила информация о том, что автомобиль марки «Калина» хаотично передвигается по улице, создавая аварийную ситуацию. Проверяя полученную информацию, сотрудники Росгвардии обнаружили, что автомашина заехала в канализационный люк.
Водителем оказалась 34-летняя женщина. У автолюбительницы присутствовали характерные признаки алкогольного опьянения: от нее разило спиртным, а на вопросы стража порядка отвечала невнятно.
К счастью, в ходе происшествия никто не пострадал, медицинская помощь гражданке не потребовалась. Для дальнейшего разбирательства сотрудники Росгвардии вызвали экипаж ДПС.
ИСТОЧНИК KP.RU