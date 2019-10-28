2019-10-28T08:53:05+03:00
Общество

Пенза и Заречный станут ближе

По информации пресс-службы АО «Башкортостанская ППК», с 1 ноября вводится дополнительный пригородный поезд сообщением Пенза-1 - Селикса
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Электричка будет отправляться от станции Пензы-I в 7.27, с остановками на Пензе-II, на 720 км. Прибытие на станцию Селикса в 7.43. В обратном направлении путь продлится с 7.53 до 8.10.

Вечером от станции Пенза-I электричка будет отходить в 17.35, прибывать к месту назначения в 17.51. В обратном направлении - с 18.03 до 18.20.

Стоимость поездки в одну сторону составит 29 рублей 80 копеек

Полное расписание (ежедневно) новой электрички с 1 ноября:

Утро

Пенза-1 (07:27) - Пенза-2 (07:31-07:32) - о.п. 720 км (07:38,5- 07:39,5) - Селикса (07:43); Селикса (07:53) - о.п. 720 км (07:55-07:56) - Пенза-2 (08:04- 08:05) - Пенза-1 (08:10).

Вечер

Пенза-1 (17:35) - Пенза-2 (17:39-17:40) - о.п. 720 км (17:46,5- 17:47,5) - Селикса (17:51); Селикса (18:03) - о.п. 720 км (18:05-18:06) - Пенза-2 (18:14- 18:15) - Пенза-1 (18:20).

ИСТОЧНИК KP.RU

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