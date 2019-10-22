2019-10-22T09:10:46+03:00
Недвижимость

Рабочая встреча Виталия Мутко и Ивана Белозерцева

Заместитель Председателя Правительства РФ и губернатор Пензенской области, в понедельник 21 октября, обсудили реализацию на территории региона национального проекта «Жильё и городская среда»
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Пресс-службы Правительства Пензенской области.Пресс-службы Правительства Пензенской области.
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Иван Белозерцев сообщил о предварительных итогах работы в рамках нацпроекта и, в частности, о реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». На данный момент в нем принимают участие 38 муниципальных образований региона, на территории которых благоустраиваются 105 объектов – 63 дворовые территории и 42 общественных пространства, информирует пресс-служба Правительства области.

"Хочу отметить, что регион развивается неплохими темпами. Активно участвует в реализации нашего нацпроекта "Жилье и городская среда". У нас есть опыт взаимодействия. В частности, мы поддерживаем Пензенскую область в строительстве социальной инфраструктуры средствами федерального фонда", - отметил Виталий Мутко.

Стороны обсудили меры по стимулированию программ развития жилищного строительства субъекта РФ, вопросы расселения граждан из аварийного жилья.

Иван Белозерцев напомнил, что в настоящее время на средства, выделенные Минстроем России, возводится новая школа в районе Арбеково, где идёт комплексная застройка территории. На следующий год Пензенская область планирует войти в программу по строительству детской поликлиники в Городе Спутнике.

Губернатор выразил признательность заместителю главы кабинета министров РФ за поддержку, которая оказывается региону по строительству новых объектов.

«Конечно, без помощи Виталия Леонтьевича, без поддержки министра Владимира Владимировича Якушева это было бы невозможно реализовать», - отметил глава области.

Говоря о реализации федерального проекта «Жильё», губернатор сообщил, что в Пензенской области в 2019 году предстоит сдать в эксплуатацию 985 тысяч квадратных метров индивидуального и многоквартирного жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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