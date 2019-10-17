2019-10-17T17:38:56+03:00
Общество

В Пензе состоялся чемпионат по киберспорту

За победу боролись 12 команд
Алина МЯСИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Чемпионат прошел на базе компьютерного клуба «CyberLine», где участники соревновались в киберспортивной дисциплине «Dota 2».

- Для большинства людей игры это способ развлечения. Но на самом деле, это что-то большее. Игру можно сравнить с книгами или фильмами, так как здесь ты тоже можешь прожить несколько жизней. Когда игры вышли на такой серьезный формат, как киберспорт, это стало еще и чем-то действительно реальным, имеющим вес в настоящем мире. И люди это начали признавать, - подчеркнул организаторы чемпионата.

Как сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Пензенской области, победу одержала команда «Rakuzan», на втором месте -«TACHKI», третье - за командой «THREE STRIPES».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В пензенском перинатальном центре состоялась экскурсия для будущих мам
В Пензенской области недобросовестную мать лишили родительских прав
Пензенские школьники побывали на заводе «ПТПА»
Никита Михалков пригласил пензенцев на «Метаморфозы»
Жители Пензенской области узнали свой ВИЧ-статус
Юрия Алпатова наградили медалью «За созидание во благо Пензы»
В Городищенском районе обокрали пенсионерку
Сдается коммерческая недвижимость в Спутнике
Житель Пензенской области обнаружил в лесу снаряды времен Великой Отечественной войны
Набережная Суры в Пензе: кафе, фонтаны на воде, плавучая сцена
Кардиологи Пензенской области ждут вас
В Пензе открылся форум «От школы материнства к успешной семье»
У жителя Мокшанского района украли пневматическую винтовку
Этап кубка России по стендовой стрельбе - в Пензенской области
В Саранске выезд на встречную полосу стоил жизни
В Саранске сотрудницу медицинского института осудили за взятки
Пензенских студентов приглашают принять участие в квесте «Разделяй с нами»
В Никольском районе вора нашли с помощью служебной собаки
Алексей Безруков из Пензы – в числе лучших на Кубке Москвы
В Пензе задержали подозреваемых в серии краж из автомобилей
В ЦМИТ «Модуль будущего» стартовал новый учебный год
Иван Белозерцев посетил участковую больницу Лопатинского района
Лучшие пензенские педагоги получат по 20 тысяч рублей
Саранские пожарные рассказали жителям об опасностях во время отопительного сезона
Житель Рузаевки избил до смерти знакомого
В Саранске закончился сезон медовых ярмарок