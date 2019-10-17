В Пензе состоялся чемпионат по киберспорту

СЕГОДНЯ 17:38 2019-10-17T17:38:56+03:00

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Чемпионат прошел на базе компьютерного клуба «CyberLine», где участники соревновались в киберспортивной дисциплине «Dota 2».

- Для большинства людей игры это способ развлечения. Но на самом деле, это что-то большее. Игру можно сравнить с книгами или фильмами, так как здесь ты тоже можешь прожить несколько жизней. Когда игры вышли на такой серьезный формат, как киберспорт, это стало еще и чем-то действительно реальным, имеющим вес в настоящем мире. И люди это начали признавать, - подчеркнул организаторы чемпионата.

Как сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Пензенской области, победу одержала команда «Rakuzan», на втором месте -«TACHKI», третье - за командой «THREE STRIPES».

ИСТОЧНИК KP.RU