В Пензенской области недобросовестную мать лишили родительских прав
Две девочки, 2004 и 2008 года рождения, попали в отделение социальной реабилитации несовершеннолетних «Мечта» МБУ Комплексного центра социального обслуживания населения с рядом простудных заболеваний. Виновной в состоянии детей оказалась их 35-летняя мать.
Представителям прокуратуры, организовавшим проверку по факту, удалось выяснить, что женщина не выполняла своих родительских обязанностей по воспитанию и содержанию: не давала лекарства заболевшим дочерям, не следила за чистотой дома, содержала их в опасных условиях.
По данным пресс-службы Прокуратуры Пензенской области, возбуждено уголовное дело. Расследование находится на контроле прокуратуры. Мать несовершеннолетних в сентябре этого года решением суда лишена родительских прав.
ИСТОЧНИК KP.RU