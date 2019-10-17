В Пензенской области недобросовестную мать лишили родительских прав

СЕГОДНЯ 17:34 2019-10-17T17:40:07+03:00

Ее дочери попали в больницу с сильной простудой

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Две девочки, 2004 и 2008 года рождения, попали в отделение социальной реабилитации несовершеннолетних «Мечта» МБУ Комплексного центра социального обслуживания населения с рядом простудных заболеваний. Виновной в состоянии детей оказалась их 35-летняя мать.

Представителям прокуратуры, организовавшим проверку по факту, удалось выяснить, что женщина не выполняла своих родительских обязанностей по воспитанию и содержанию: не давала лекарства заболевшим дочерям, не следила за чистотой дома, содержала их в опасных условиях.

По данным пресс-службы Прокуратуры Пензенской области, возбуждено уголовное дело. Расследование находится на контроле прокуратуры. Мать несовершеннолетних в сентябре этого года решением суда лишена родительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU