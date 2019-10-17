2019-10-17T16:10:32+03:00
Общество

Пензенские школьники побывали на заводе «ПТПА»

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Фото предоставлено представителями компанииФото предоставлено представителями компании
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Какое направление учебы выбрать? В чем суть различных профессий? Как понять, понравится ли будущая специальность? Именно эти вопросы чаще всего волнуют школьников, которым ещё только предстоит определиться с профессией.

В рамках регионального проекта «Промышленный туризм» за прошедший учебный год завод «Пензтяжпромарматура» посетило около тысячи школьников и студентов различных учебных заведений. Проект «Промышленный туризм» помогает детям получить представление о производстве, о работе на предприятии, о различных профессиях (а их на «ПТПА» более шестидесяти), о том, какими качествами надо обладать, чтобы стать успешным специалистом.

АО «Пензтяжпромарматура» на протяжении всего года принимает у себя учащихся. Большой интерес у посетителей вызывает мощная производственная база «ПТПА», и конечно, география поставок и размеры производимой продукции: крупные краны и задвижки превышают человеческий рост. В процессе экскурсии школьники посещают несколько цехов: заготовительное производство, сборочное производство и малярно-упаковочный цех и, конечно, знакомятся с требованиями безопасности на предприятии. Ребятам предлагается уникальная возможность попасть за проходную и увидеть, как огромные задвижки перемещаются по пролетам цехов, как с помощью кузнечного пресса из раскаленных заготовок получаются детали необходимой формы, как происходит закаливание металлов, как работают самые разные станки: от традиционного универсального оборудования до современных станков с программным управлением. Кроме этого, на «ПТПА» есть возможность посетить центр молодежного инновационного творчества «Модуль будущего».

С начала учебного года на «ПТПА» побывало уже более 200 школьников и студентов. Подобные экскурсии на предприятия не только позволяют ребятам узнать больше о производстве в Пензенской области, но и помогают определиться с выбором профессии и учебного заведения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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