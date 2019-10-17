Юрия Алпатова наградили медалью «За созидание во благо Пензы»
Торжественное вручение было приурочено к 70-летию гражданина
ФОТО: Пресс-служба Администрации Пензы
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Депутата Пензенской городской думы четвертого и пятого созыва, члена партии «Единая Россия», заслуженного врача РФ Юрия Петровича Алпатова поздравили с юбилеем и наградили медалью «За созидание во благо Пензы». Награду вручил и.о. главы администрации города Сергей Волков.
- Вас знают и ценят как профессионала своего дела, ответственного и порядочного человека, который внес большой вклад в развитие нашего города, - подчеркнул он.
ИСТОЧНИК KP.RU