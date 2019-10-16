В Пензе открылся форум «От школы материнства к успешной семье»

СЕГОДНЯ 17:47 2019-10-16T17:49:33+03:00

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Сегодня в Пензенской областной библиотеке имени Лермонтова губернатор Иван Белозерцев открыл первый региональный просветительский форум «От школы материнства к успешной семье». Его участниками стали будущие родители, члены многодетных семей, врачи родильных домов, и перинатального центра, психологов, специалистов по социальной работе, сотрудников исполнительных и законодательных органов власти, представителей общественных организаций.

- Итогом форума станут предложения по улучшению в Пензенской области работы по защите материнства и детства, - отметил Иван Александрович. - Все институты власти вместе с представителями гражданского общества должны будут в этом участвовать.

Сейчас в Пензенской области принимаются различные меры для поддержки семьи, материнства и детства. На реализацию проекта «Демография» из бюджета области было выделено более пяти миллиардов рублей. На данный момент около четырех тысяч семей получают пособие на первого ребенка до достижения им полутора лет, более пяти тысяч семей получили выплаты при рождении третьих и последующих детей. Кроме этого, 274 молодых семей в этом году станут обладателями сертификатов для улучшения жилищных условий.

- Нужно поддерживать женщин-матерей, еще больше рассказывать об успешных семьях. Помогать тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Если я вижу черствость в работе социальных служб и муниципалитетов, то воспринимаю это как чрезвычайное происшествие. Нельзя быть равнодушным к проблемам материнства и детства, - подчеркнул губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU