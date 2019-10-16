У жителя Мокшанского района украли пневматическую винтовку

СЕГОДНЯ 17:43 2019-10-16T17:43:53+03:00

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В полицию обратился 66-летний мужчина с заявлением о краже. Сотрудникам он пояснил, что вечером кто-то через окно залез в его дачный дом, откуда украл пневматическую винтовку.

На место выехала следственно-оперативная группа. Полицейские обошли дома, чтобы найти очевидцев кражи. В ходе розыска удалось установить причастность к преступлению 34-летнего местного жителя, который уже привлекался к уголовной ответственности. Винтовку у него изъяли, а в содеянном он признался.

По данным пресс-службы Управления МВД России по Пензенской области, проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU