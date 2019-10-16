Этап кубка России по стендовой стрельбе - в Пензенской области

СЕГОДНЯ 17:32 2019-10-16T17:35:31+03:00

В соревнованиях примут участие около 200 человек из 80 регионов России

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С 19 по 20 октября 2019 года впервые в стрелковом комплексе «Светлая поляна» пройдет 9 этап кубка России по стендовой стрельбе «спортинг-компакт». Организаторами соревнований являются Федерация пулевой и стендовой стрельбы Пензенской области, при поддержке регионального правительства.

Победители определятся в категориях: «Ветераны», «Супер Ветераны», «Женщины», «Юниоры», с вручением медалей и ценных призов.

Соревнования будут проходить по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с. Чемодановка, ул. Шурави, стр.1, Стрелковый комплекс «Светлая поляна».

Справка. «Компакт-спортинг» - вид стендовой стрельбы, которая ведется на специально оборудованной площадке по тарелочкам из глины, выпускаемым метательными машинами и имитирующим бег животных, полет птиц. Может производиться одиночный выпуск тарелочки либо дуплетом.

ИСТОЧНИК KP.RU