2019-10-16T16:13:46+03:00
Происшествия

В Саранске сотрудницу медицинского института осудили за взятки

Ей назначен штраф в размере более одного миллиона рублей
Алина МЯСИНА
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В Саранске вынесли приговор бывшей заведующей кафедрой Медицинского института ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева».

В прошлом году в течении двух месяцев осужденная через посредников брала деньги от студентов второго курса, взамен выставляла им оценки «удовлетворительно» за экзамены, пренебрегая фактической проверкой знаний. В общей сложности сотрудница учреждения получила от четырех учащихся 59 тысяч рублей.

По данным пресс-службы СУ СК по РМ, суд назначил ей штраф в размере 1 250 000 рублей и лишил ее права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в образовательных и медицинских учреждениях на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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