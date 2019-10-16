В Саранске сотрудницу медицинского института осудили за взятки

СЕГОДНЯ 16:10 2019-10-16T16:13:46+03:00

Ей назначен штраф в размере более одного миллиона рублей

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В Саранске вынесли приговор бывшей заведующей кафедрой Медицинского института ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева».

В прошлом году в течении двух месяцев осужденная через посредников брала деньги от студентов второго курса, взамен выставляла им оценки «удовлетворительно» за экзамены, пренебрегая фактической проверкой знаний. В общей сложности сотрудница учреждения получила от четырех учащихся 59 тысяч рублей.

По данным пресс-службы СУ СК по РМ, суд назначил ей штраф в размере 1 250 000 рублей и лишил ее права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в образовательных и медицинских учреждениях на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU