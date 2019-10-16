Пензенских студентов приглашают принять участие в квесте «Разделяй с нами»

СЕГОДНЯ 13:35 2019-10-16T13:35:27+03:00

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Общероссийский квест существует для внедрения раздельного мусора в вузах на постоянной основе. Главная задача мероприятия - заострить внимание и приучить молодежь ответственно относится к отходам. Квест проводится в рамках программы «Разделяй с нами» Coca-Cola в России в партнерстве с фондом ЭРА и движением ЭКА.

Чтобы стать участником, нужно зарегистрировать свою студенческую команду на портале, где изучить обучающие материалы и инструкции. Там же выполнить задания, зарабатывая баллы. Квест продлится до 28 февраля следующего года.

По итогам прохождения квеста 10 команд-лидеров примут участие во всероссийском слете Ассоциации зеленых вузов России в марте 2020 года и получат полезные экопризы. Кроме того, их будут ждать образовательные тренинги от экспертов-практиков и лидеров успешных экопроектов.

Как сообщает пресс-служба Правительства Пензенской области, члены команд-победителей квеста будут номинированы на участие в экологической стажировке в США в рамках Молодежной экологической программы летом 2020 года. В прошлом году в поездку отправились девять студентов.

Напомним, что данная программа проводится с 2016 года. С момента ее старта, уже зарегистрировалось около 300 команд. Справочно. Самое главное, что после квестов в 40 вузах был внедрен раздельный сбор отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU