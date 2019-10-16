В Никольском районе вора нашли с помощью служебной собаки

СЕГОДНЯ 13:24 2019-10-16T13:24:55+03:00

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В полицию обратился 39-летний мужчина. Он рассказал, что ночью неизвестные вошли через незапертую дверь к нему домой и украли три тысячи рублей, пачку сигарет и зажигалку.

На место прибыли сотрудники полиции и кинолог со служебной собакой. Она и привела стражей порядка к одному из соседних домов. Полицейские установили причастность к преступлению 50-летнего хозяина дома, который уже привлекался к уголовной ответственности. В содеянном он также признался.

По данным пресс-службы Управления МВД России по Пензенской области, проводится проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU