Алексей Безруков из Пензы – в числе лучших на Кубке Москвы
В прошедшие выходные в подмосковном Лыткарино прошел Кубок Москвы по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. Традиционный московский старт собрал почти 2000 участников из разных регионов России. Спортсмены соревновались на длинной личной дистанции от 1 до 4 класса сложности, отмечает пресс-служба Министерства образования Пензенской области.
Педагог Пензенской областной станции юных туристов Алексей Безруков успешно выступил на соревнованиях. В первый соревновательный день Алексей занял 4 место на пешеходной дистанции 3 класса с раздельным стартом.
Во второй день соревнований Алексей занял 1 место в дисциплине «дистанции-пешеходные» 3-го класса.
ИСТОЧНИК KP.RU