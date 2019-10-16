Алексей Безруков из Пензы – в числе лучших на Кубке Москвы

СЕГОДНЯ 10:42 2019-10-16T10:42:18+03:00

Педагог Пензенской областной станции юных туристов показал отличные результаты в соревнованиях по спортивному туризму на пешеходных дистанциях

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В прошедшие выходные в подмосковном Лыткарино прошел Кубок Москвы по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. Традиционный московский старт собрал почти 2000 участников из разных регионов России. Спортсмены соревновались на длинной личной дистанции от 1 до 4 класса сложности, отмечает пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

Педагог Пензенской областной станции юных туристов Алексей Безруков успешно выступил на соревнованиях. В первый соревновательный день Алексей занял 4 место на пешеходной дистанции 3 класса с раздельным стартом.

Во второй день соревнований Алексей занял 1 место в дисциплине «дистанции-пешеходные» 3-го класса.

ИСТОЧНИК KP.RU