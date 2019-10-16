В Пензе задержали подозреваемых в серии краж из автомобилей

СЕГОДНЯ 10:23 2019-10-16T10:23:38+03:00

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В полицию обратился пензенец, который сообщил об угоне со двора на улице Ульяновской ВАЗ-2106.

В ходе розыска сотрудники установили личности подозреваемых - двоих жителей Пензы. В содеянном они признались. По их словам машину они сдали на металлолом, а деньги потратили.

Стражи порядка также выяснили, что ранее мужчины хотели угнать машину на улице Рахманинова, но им это не удалось. Добычей воров стала аккумуляторная батарея, магнитола, а также часть двигателя. Этот самый аккумулятор злоумышленники использовали, чтобы угнать машину заявителя. Все остальное они также сдали в металлолом.

Сотрудники полиции установили их причастность к другим кражам из автомобилей в Октябрьском районе. Крали именно из машин отечественного производства: магнитолы, акустические колонки и другие ценные вещи.

По данным пресс-службы Управления МВД России по Пензенской области, возбуждено уголовное дело. Им грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас один из злоумышленников под стражей, второй находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU