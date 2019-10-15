Саранские пожарные рассказали жителям об опасностях во время отопительного сезона

СЕГОДНЯ 17:03 2019-10-15T17:05:20+03:00

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Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Мордовии, сегодня в рамках операции «Отопление» сотрудники ведомства провели обход населения. Главной задачей мероприятия было напомнить людям о соблюдении правил пожарной безопасности.

Как только на улице наступают холода, количество пожаров возрастает. Главной причиной возгораний зачастую становятся неправильное использование печного оборудования и, конечно же, его неисправность, а также нарушение правил пожарной безопасности при пользовании электроприборами.

В ходе обхода МЧС-ники подробно рассказали жителям, что во время отопительного сезона нередко случается перекал печей. Это приводит к пожару, поэтому нужно быть внимательнее и осторожнее. Не оставлять печь топить без присмотра и не складывать около нее легко воспламеняющиеся предметы.

Сотрудники раздали людям памятки и напомнили, куда нужно звонить при экстренных случаях.

ИСТОЧНИК KP.RU