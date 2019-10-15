2019-10-15T16:54:06+03:00
Происшествия

Житель Рузаевки избил до смерти знакомого

Стражи порядка задержали подозреваемого
Алина МЯСИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В республиканскую полицию поступила информация из больницы, что к ним попал 28-летний житель Оренбургской области с черепно-мозговой травмой и разбитым лицом. От полученных травм парень вскоре скончался.

Полиции удалось выяснить, что ранее в доме одной из жительниц Рузаевки собралась компания. Во время распивания алкоголя между двумя гостями возникла ссора. 35-летний подозреваемый избил знакомого так сильно, что хозяйке дома пришлось вызывать скорую. Погибший и подозреваемый работали в Рузаевке вахтовым методом и вместе проживали на съемной квартире.

По данным пресс-службы МВД по Республике Мордовии, возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Иван Белозерцев посетил участковую больницу Лопатинского района
Лучшие пензенские педагоги получат по 20 тысяч рублей
Саранские пожарные рассказали жителям об опасностях во время отопительного сезона
В Саранске закончился сезон медовых ярмарок
Ремонт автодороги рядом с поселком Кадошкино закончится в ноябре
В Пензе начали готовиться к Новому году
Посетитель пензенского бара избил стулом пенсионера
Пензенские волонтеры попросили губернатора помочь в строительстве приюта для бездомных животных
Жительница Мордовии не позволила мошеннику украсть ее деньги
Глава Мордовии принял участие в видеоконференции по нацпроектам
Губернатор Пензенской области встретился с многодетной семьей Бурцевых
Пензенцы стали одними из лучших в IX Слете студенческих отрядов
В Мордовии из-за выбежавшего на дорогу дикого кабана случилось ДТП
Пензенские единороссы высадили деревья
«Лагуна-УОР» встретится со «Спартаком» из Котельников
Пензенцам предлагают узнать свой ВИЧ-статус
Рисунки пензенских школьников могут появиться на почтовых открытках
Екатерина Пальцева и Лилия Аетбаева - чемпионки мира по боксу
В Национальном театре Мордовии покажут спектакль финалистов фестиваля «Театральное Приволжье»
Пензенец отобрал 40 тысяч рублей у своей знакомой
В Саранске остановили автомобили пьяных водителей
Клиенты «ТНС энерго Пенза» все услуги могут получить в «Личном кабинете»
Бакунинский мост: жизнь после смерти
Третий сезон «Лидеры России» стартует в Пензенской области