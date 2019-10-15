Житель Рузаевки избил до смерти знакомого

СЕГОДНЯ 16:54 2019-10-15T16:54:06+03:00

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В республиканскую полицию поступила информация из больницы, что к ним попал 28-летний житель Оренбургской области с черепно-мозговой травмой и разбитым лицом. От полученных травм парень вскоре скончался.

Полиции удалось выяснить, что ранее в доме одной из жительниц Рузаевки собралась компания. Во время распивания алкоголя между двумя гостями возникла ссора. 35-летний подозреваемый избил знакомого так сильно, что хозяйке дома пришлось вызывать скорую. Погибший и подозреваемый работали в Рузаевке вахтовым методом и вместе проживали на съемной квартире.

По данным пресс-службы МВД по Республике Мордовии, возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU